Хоккеисты юниорской сборной Беларуси разгромили немцев в третьем туре Dzurilla Cup-2020

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) победили сверстников из Германии со счетом 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) в матче турнира Dzurilla Cup, завершающегося в словацком городе Пьештяни, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч проходил с преимуществом подопечных Александра Руммо, открывших счет во втором периоде. На 24-й минуте отличился Олег Пожиган, которому ассистировал будущий главный герой матча, нападающий Виталий Антонович. На 40-й минуте встречи Виталий Антонович забросил вторую шайбу в ворота немцев. Команда Германии пробовала отыграться, однако их попытки ни к чему не привели.

Белорусы же в заключительной двадцатиминутке взяли ворота соперника еще три раза. Дважды, на 41-й и 57-й минутах, пополнял свой бомбардирский счет Виталий Антонович, один раз отличился Герман Пироговский.

Какое место займут белорусские юниоры на Dzurilla Cup, станет известно вечером после поединка швейцарцев со словаками.

В стартовый день соревнований белорусы одержали победу над швейцарскими сверстниками (4:3), а команда Словакии обыграла Германию (2:1). Во втором туре белорусы не смогли совладать с хозяевами состязаний (1:4), а швейцарцы победили немцев (2:0).-0-