Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-17) с поражения от России стартовали на турнире в Минске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси до 17 лет уступили в стартовом матче сверстникам из России со счетом 0:2 в Кубке Президентского спортивного клуба в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч на малой ледовой арене "Чижовка-Арены" получился упорным. Шайба впервые побывала в воротах в середине второго периода. Однако арбитры после видеопросмотра взятие ворот отменили. Развязка в игре наступила на 58-й минуте. Гости усилиями Никиты Коробкина реализовали большинство. Окончательный счет был установлен на 60-й минуте. Белорусы заменили голкипера на шестого полевого игрока и пропустили в пустые ворота - 2:0.

В другом матче первого тура Латвия в овертайме обыграла Казахстан - 2:1.

Кубок Президентского спортивного клуба продолжится 9 ноября матчами Россия - Латвия (13.00) и Беларусь - Казахстан (16.30).-0-

Фото Николая Петрова