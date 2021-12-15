Хоккеисты юниорской сборной Беларуси уступили финнам на ЕЮОФ-2021

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) уступили финским сверстникам на ЕЮОФ-2021 со счетом 1:5 (0:0, 0:3,1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Если в первом периоде белоруская команда успешно действовала противостоя северянам, то во второй трети поединка представители хозяев Европейского юношеского олимпийского фестиваля смогли трижды огорчить соперников из Беларуси. Отличились Никко Минккинен (28-я минута), Каспер Лунделл (34-я минута) и Алексантери Каскимяки (39-я минута).

В третьем периоде Семен Морщенок отыграл одну шайбу (44-я минута). Но на большее подопечных Андрея Михалева не хватило. Финны же отпраздновали голевой успех еще дважды.

На 56-й минуте Ленни Хяменахо забросил в равных составах. Йере Ласила смог забить, когда его команда играла в меньшинстве на 59-й минуте поединка.

Следующий поединок на ЕЮОФ-2021 белорусские юниоры проведут 16 декабря. Соперники, юниорская сборная Латвии.

Зимний ЕЮОФ должен был пройти еще в феврале 2021-го, но сроки состязаний перенесли более чем на год из-за пандемии коронавируса. Лишь хоккейный турнир среди юношей решили провести во время декабрьской международной паузы.

Статус хоккейного турнира на предстоящем Европейском юношеском олимпийском фестивале выше, нежели в предыдущие годы, поскольку в нем примут участие юниорские (U-18) сборные, в то время как раньше соревновались команды U-17.-0-