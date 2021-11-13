Хоккеисты юниорской сборной Беларуси выиграли турнир четырех наций в Словакии

13 ноября/Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты юниорской сборной Беларуси (U-18) стали победителями турнира четырех наций в Пьештянах (Словакия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

После викторий над немцами и датчанами подопечные Андрея Михалева не оставили шансов команде Словакии - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Хозяева льда, сделавшие ставку на атакующую игру, действовали несколько академично. Поэтому неудивительно, что у них постоянно возникали проблемы с реализацией. Если же опасные моменты и возникали, на чеку был голкипер белорусов Ян Шостак, в итоге оформивший второй за турнир "шатаут".

Если хозяева по ходу встречи транжирили моменты один за другим, то белорусы подошли к ним весьма бережно, огорчив словаков в каждом из периодов. В стартовой трети матча голом отметился Арсений Ковгаленя, которому ассистировал Матвей Морщенок. Во втором периоде Владислав Наумов завершил атаку, начатую Леонидом Булгаковым и Никитой Жихаревым.

Еще дважды белорусы забрасывали в третьем периоде, показав хорошую реализацию большинства. Сначала в формате 5 на 4 отличился Дмитрий Тукач, а затем лишнего реализовал Матвей Шидловский, подведший черту под поединком.-0-