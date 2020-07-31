Хоккеисты "Юности" добились второй победы на турнире памяти Александра Дубко, обыграв "Гомель"

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Юность-Минск" обыграла хоккеистов "Гомеля" во второй игровой день турнира памяти Александра Дубко. Встреча завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде "Юность" контролировала происходящее на площадке, но отличиться смогла лишь однажды. На 14-й минуте матча Евгений Ногачев, перехватив шайбу в средней зоне, отдал передачу на Дениса Мингалеева. Тот в свою очередь отпасовал на Михаила Стефановича, который заставил капитулировать голкипера "рысей" Алексея Мерзлова.

После перерыва гомельчане попытались перехватить инициативу и небезуспешно. На 26-й минуте матча Александр Скоренов сравнял счет в матче. Однако равновесие сохранить не удалось. Концовка второй трети матча оказалась за минчанами. Сначала Алексей Виноградов вывел "Юность" вперед, а затем Павел Развадовский, которому не сумели помешать защитники, с третьей попытки смог пробить вратаря "Гомеля".

В заключительном периоде команды отличились еще по одному разу. Сначала защитник минчан Андрей Антонов забросил четвертую шайбу в ворота "рысей" - 4:1. Затем гомельчане использовали большинство и Антон Елисеенко заставил капитулировать голкипера Ростислава Зиновенко, который не поймал шайбу, летевшую в дальний верхний угол. Минчане перешли на игру вторым номером, но гомельчане из этой ситуации извлечь пользу не смогли - счет до финальной сирены не изменился.

В вечерней части соревновательной программы гродненский "Неман" сыграет с "Лидой".

Турнир памяти Александра Дубко, уже 16-й, проходит в этом году с 30 июля по 1 августа в Гродно. Турнир назван в честь бывшего председателя Гродненского облисполкома, который много внимания уделял развитию хоккея в регионе. В конце 1980-х годов, будучи председателем колхоза "Прогресс", он взял под опеку появившуюся в Гродно хоккейную команду, которая стала успешно выступать в чемпионате СССР под названием "Прогресс"-ШВСМ. В ее составе были многие будущие хоккеисты сборной Беларуси, в том числе Руслан Салей, Олег Антоненко, Олег Хмыль и другие. В дальнейшем Александр Дубко также старался помогать команде из Гродно, которая уже под названием "Неман" выиграла ВЕХЛ в 1996-м, а в 1998 году впервые стала чемпионом Беларуси.-0-

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