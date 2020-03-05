Хоккеисты "Юности" и "Динамо-Молодечно" не смогли оформить путевки в полуфинал Кубка Президента

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" и "Динамо-Молодечно" уступили соперникам в пятых матчах четвертьфинальных серий плей-офф Кубка Президента. Многократные чемпионы Беларуси минимально уступили оршанскому "Локомотиву" – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). "Зубры" оступились в поединке с "Гомелем" – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Минске обе команды сделали ставку на оборону. Если в первом периоде количество опасных моментов у ворот Игоря Брикуна и Сергея Степанова можно было сосчитать по пальцам одной руки, то во второй трети поединка атаки хоккеистов обеих команд случались куда чаще. Тем не менее, взятий ворот так и не было зафиксировано. Лишь за 38 секунд до конца поединка оршанцы собрались и провели разящую атаку на ворота "Юности". Усилия партнеров точным броском завершил Артур Абметка. Времени на то, чтобы отыграться у подопечных Александра Макрицкого уже не оставалось. Счет в серии до четырех викторий стал 3:2, в пользу многократных чемпионов Беларуси.

Гомельчане в гостевом матче против молодечненской дружины пропустили первыми. На 9-й минуте встречи счет открыл Александр Зубрицкий. Однако "рыси" под напором "зубров" не сдались. Свое веское слово сказали Сергей Тополь, Игорь Ревенко и Нассер Субхи, по разу огорчившие чересчур увлекающихся атаками подопечных Дмитрия Кравченко.

Таким образом, "Динамо-Молодечно" и "Юность" ведут в своих сериях со счетом 3:2. Оформить путевки в следующий раунд плей-офф эти дружины смогут 7 марта в Орше и Гомеле соответственно. В случае необходимости команды проведут седьмые матчи, которые состоятся 9 марта. -0-