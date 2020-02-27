Хоккеисты "Юности" и "Немана" одержали победы в стартовых матчах плей-офф Кубка Президента-2020

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" и гродненского "Немана" одержали победы в стартовых матчах четвертьфинальной стадии плей-офф Кубка Президента-2020. Столичная команда на своем льду одолела оршанский "Локомотив" – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1), а дружина из Гродно взяла верх над "Могилевом" – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу действующим обладателям Кубка Президента на льду "Чижовка-Арены" принесла ударная трехминутка в самом начале поединка. Игроки "Юности" Всеволод Кашкар и Максим Парфеевец вывели свою команду вперед. Постепенно рисунок игры выровнялся, однако оршанцы смогли забросить лишь однажды. На 52-й минуте матча отличился Павел Пищальников.

В споре "Немана" и "Могилева" гродненцы трижды смогли заставить капитулировать вратаря гостей благодаря точным броскам Александра Малявко, Сергея Романовича и Никиты Ремезова. Стоит отметить, что при первом и третьем взятии ворот хозяева площадки играли в большинстве.

В остальных матчах четвертьфинальной стадии плей-офф Кубка Президента-2020 "Динамо-Молодечно" победило "Гомель" – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0), а "Шахтер" преодолел сопротивление жлобинского "Металлурга" – 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Оставшиеся матчи 1/4 финала Кубка Президента пройдут 28 февраля, а также 2 и 3 марта. В случае необходимости запланировано проведение дополнительных матчей 5, 7 и 9 марта. Преимущество своей площадки в этих противостояниях по итогам "гладкого" чемпионата имеют "Юность", "Неман", "Шахтер" и "Динамо-Молодечно". Это значит, что первые две игры, а при необходимости пятую и седьмую встречи эти команды проведут на домашних аренах.-0-