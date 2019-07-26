Хоккеисты "Юности" и "Немана" успешно стартовали в международном турнире в Гродно

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" и "Немана" успешно стартовали в международном турнире памяти Александра Дубко в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре минская "Юность" сыграла с питерским "Динамо" и добилась победы в овертайме - 2:1. У российской команды голом отметился белорусский нападающий Артур Гаврус. Во втором матче дня хозяева добыли волевую победу над "Сахалином". Гродненский "Неман" уступал 0:2 и 2:3, однако в третьем периоде сумел дожать неуступчивого соперника. Победная шайба на счету Романа Малиновского - 4:3.

Сегодня минская "Юность" сыграет с "Сахалином", а питерское "Динамо" попытается взять верх над гродненским "Неманом".

В двух последних сезонах чемпионами турнира памяти Александра Дубко становились хоккеисты санкт-петербургского "Динамо".-0-