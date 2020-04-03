Хоккеисты "Юности" и "Шахтера" сыграют в 5-м матче финальной серии чемпионата Беларуси

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" и солигорского "Шахтера" сыграют сегодня в Минске пятый матч финальной серии чемпионата Беларуси. В настоящее время счет в серии до четырех побед 3:1 в пользу минчан, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые две игры серии за золотые медали и Кубок Президента прошли на льду столичной "Чижовка-Арены" и принесли каждой команде по победе. В первом противоборстве многократные чемпионы Беларуси одолели "горняков" со счетом 5:1, во втором поединке "Шахтеру" удалось взять реванш (3:2). Затем "Юность" в гостях вырвалась вперед (2:1) и в четвертом противостоянии укрепила свое преимущество - 3:0.

Если после сегодняшней игры понадобится, поединки будут проходить поочередно на площадках обоих клубов до четырех побед одной из команд.

Игра между "Шахтером" и "Юностью" начнется сегодня в 19.00 на ледовой площадке столичной "Чижовка-Арены". Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале "Беларусь 5".

Хоккеисты "Юности" являются восьмикратными чемпионами страны, а их соперники всего один раз становились обладателями золота. В решающих сериях за чемпионский титул "Юность" и "Шахтер" встречались трижды: минчане побеждали два раза - в 2010 (4:3) и 2016 годах (4:1), а в 2015 году солигорские хоккеисты выиграли золотую серию с сухим счетом 4:0.

По итогам регулярного чемпионата нынешнего сезона "Юность" уверенно заняла первое место, а "Шахтер" финишировал третьим, пропустив вперед еще и гродненский "Неман". В первом раунде плей-офф минчане не без труда взяли верх над оршанским "Локомотивом" (4:2), а в полуфинале были сильнее молодечненского "Динамо" (4:1). Хоккеисты "Шахтера" в четвертьфинале не оставили шансов на успех жлобинскому "Металлургу" (4:0), а в серии за выход в финал с огромным трудом одолели гродненский "Неман" (4:3).

В финальной серии прошлого сезона "Юность" переиграла "Неман" с результатом 4:1, завоевав свое восьмое золото чемпионата Беларуси. На один титул меньше у "Немана", четыре раза первым был минский "Тивали", по два раза чемпионами становились минский "Керамин" и новополоцкий "Химик", по разу - минское "Динамо", жлобинский "Металлург", солигорский "Шахтер" и "Гомель".-0-