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08 марта 2021, 20:46

Хоккеисты "Юности" и солигорского "Шахтера" вышли в полуфинал плей-офф чемпионата Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" и солигорского "Шахтера" вышли в полуфинал плей-офф чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане вновь не оставили шансов соперникам из Бреста – 5:1 (4:1,  0:0, 1:0). Практически все вопросы были сняты к 17-й минуте игры благодаря голевым успехам Андрея Антонова, Станислава Лопачука, Всеволода Кашкара и Максима Рассейкина. Ответом на голевой залп "Юности" стала шайба российского легионера Бреста Дмитрий Самсонов.

В дальнейшем игра перешла в спокойное русло. Изредка то одной, то другой дружине удавались острые атаки. Но еще одной шайбы болельщикам пришлось ждать до третьего периода, когда Евгений Ногачев установил окончательный счет матча.

Что касается матча Шахтера и новополоцкого Химика, то тут в непростой борьбе выиграл клуб из Солигорска – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). Судьба встречи была решена на 17-й минуте. Роман Достанко первым оказался на добивании и поразил ворота соперников. В оставшееся время несмотря на старания команды Олега Хмыля счет не изменился. Дружина из города калийщиков вышла в полуфинал чемпионата Беларуси.

 Старт полуфинального раунда плей-офф предварительно назначен на 17 марта.-0-

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