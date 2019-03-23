Хоккеисты "Юности" нанесли третье поражение "Динамо-Молодечно" в плей-офф экстралиги

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" нанесли третье поражение "Динамо-Молодечно" со счетом 3:2 в полуфинальной серии плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч состоялся на площадке молодечненцев, которые в отдельных эпизодах старались владеть инициативой. Однако после первого периода хозяева уступила в счете 1:2. У "Юности" отличились Егор Мажуга и Сергей Дроздов, и динамовцев Станислав Кучкин. Вторые 20 минут встречи прошли в жесткой борьбе, результатом чего стало удаление до конца игры нападающего минчан Александра Кулакова и еще несколько удалений. Сравнять счет подопечным Юрия Файкова удалось в заключительном периоде встречи. Цели достиг точный бросок Станислава Кучкина, оформившего голевой дубль - 2:2. Вскоре молодечненцы имели шанс выйти вперед после добивания шайбы с пятачка Германом Нестеровым, но вовремя щиток выставил вратарь "Юности". Окончательный результат в быстрой атаке минчан на 58-й минуте матча установил Станислав Лопачук - 3:2.

Команда Михаила Захарова ведет в серии до четырех побед 3:0. Следующий матч между этими командами состоится 25 марта в Молодечно.

Действующий чемпион "Неман" уступает в серии (0:2) "Шахтеру", третий матч за выход в финал между этими командами состоится 24 марта в Солигорске.-0-