Хоккеисты "Юности" обыграли "Брест" в матче чемпионата Беларуси

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" обыграли "Брест" с результатом 3:1 в гостевом поединке чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По ходу игры минчане были вынуждены отыгрываться - хозяева вышли вперед на десятой минуте после броска Виктора Бовбеля. Но всего через три минуты Сергей Дрозд уравнял шансы, а во втором периоде Всеволод Кашкар и Александр Пальчик закрепили успех действующих чемпионов. Эта победа стала для лидеров экстралиги третьей кряду.

Также сегодня гродненский "Неман" победил на выезде "Лиду" - 5:2, а "Динамо-Молодечно" на своей арене во второй раз подряд оказалось сильнее солигорского "Шахтера" - 4:3.

Сейчас у "Юности" 67 очков, в активе жлобинского "Металлурга" на 7 баллов меньше, у "Гомеля" 59 очков, "Шахтер" имеет 57 баллов.

Завтра в экстралиге состоятся две встречи: "Витебск" - "Локомотив" (Орша), "Химик" (Новополоцк) - "Могилев".-0-