Хоккеисты "Юности" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли "Динамо-Молодечно" в центральном матче очередного тура чемпионата Беларуси со счетом 4:3 (1:0, 3:0, 0:3), передает корреспондент БЕЛТА.

В Минске матч проходил в зрелищной, бескомпромиссной борьбе. Первыми счет открыли хозяева льда. На 12-й минуте отличился Евгений Ногачев. До перерыва, несмотря на старания игроков обеих команд, цифры на табло так и не изменились.

Во втором периоде игроки "Юности" усилили натиск на ворота дружины из Молодечно и добились успеха еще трижды, доведя счет до крупного силами Егора Гайнетдинова, Всеволода Кашкара и Александра Пальчика. Третье взятие ворот стала следствием игры минчан в большинстве.

Преимущество в четыре шайбы сыграло с "Юностью" злую шутку. Динамовцы в очередной раз продемонстрировали неуступчивый характер. В заключительной двадцатиминутке встречи они едва не ушли от поражения. Никита Устиненко на 44-й минуте встречи отквитал одну шайбу. Затем отличились Никита Пышкайло и реализовавший большинство Сергей Шелег. Однако, несмотря на все старания молодечненцев, большего им добиться не удалось.

В Жлобине местный "Металлург" потерпел поражение от "Немана" - 3:5 (0:1, 1:1, 2:3), а солигорский "Шахтер" разгромил дома "Гомель" - 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).-0-

Фото Сергея Шелега