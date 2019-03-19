Хоккеисты "Юности" обыграли "Динамо-Молодечно" в первом полуфинальном матче плей-офф экстралиги

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" со счетом 4:1 победили "Динамо-Молодечно" в первом полуфинальном матче плей-офф экстралиги, передает корреспондент БЕЛТА.
Встреча прошла в "Чижовка-Арене". Подопечные Михаила Захарова начали игру активно, однако открыть счет в матче удалось только на 14-й минуте игры. Шайбу в ворота соперников забил Всеволод Кашкар. Через две минуты динамовцу Максиму Слышу удалось восстановить паритет - 1:1. Гол Сергея Дрозда позволил хозяевам площадки вырваться вперед - 2:1, закрепил успех партнера по команде на 18-й минуте матча Михаил Стефанович - 3:1.
В третьем периоде нападающий "Юности" Станислав Лопачук окончательно утвердил преимущество своей команды - 4:1.
Во второй полуфинальной серии, которая стартует 20 марта, поборются действующий победитель плей-офф прошлого сезона гродненский "Неман" и солигорский "Шахтер".-0-
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