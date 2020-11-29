Хоккеисты "Юности" обыграли "Гомель" и укрепились во главе турнирной таблицы чемпионата Беларуси

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли "Гомель" со счетом 4:2 (3:0, 1:2, 0:0) и укрепились во главе турнирной таблицы чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане начали с места в карьер. Уже на 32-й секунде матча отличился Михаил Стефанович, отличившийся в этом сезоне уже в 15-й раз. Гомельчане не успели прийти в себя, как Сергей Дрозд удвоил преимущество команды Александра Макрицкого. Под занавес второй трети поединка положение "рысей" стало и вовсе угрожающим. Станислав Лопачук в большинстве забросил третью шайбу столичной дружины в матче.

Впрочем, команда Сергея Стася не сдавалась. Антон Елисеенко подарил ей надежду, отквитав одну шайбу. Но развить успех гомельчане не смогли. На 37-й минуте Сергей Дрозд оформил дубль, оказавшись расторопнее конкурентов в борьбе на пятаке перед воротами. Минчане в этом эпизоде играли впятером, тогда как гомельчан на площадке было трое. Через минуту после обидного гола в ворота "рысей Николай Сусло совершил слаломный проход и стал автором второй шайбы "Гомеля" в матче.

Третий период прошел в атаках "рысей", однако оборона минчан сбоев не допускала и до финальной сирены счет не изменился.

Победная серия "Юности" без учета двух технических побед теперь составляет 12 матчей. На ее счету 57 очков. "Гомель" же уступив в трех из четырех последних встреч турнира оказался на третьей позиции в турнирной таблице с 53-мя пунктами. На второе место вышел солигорский "Шахтер", одержавший шестую викторию кряду и заработавший 54 балла. На сей раз "горняками" не без труда был повержен жлобинский "Металлург" – 4:3 (2:1, 1:0, 1:2). В еще одном матче тура оршанский "Локомотив" уступил "Динамо-Молодечно" – 2:3 (0:1, 0:0, 2:2). Молодечненцы занимают четвертую позицию в турнирной таблице с 43-мя очками. Ошанцы замыкают восьмерку. У них на счету 14 очков.

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