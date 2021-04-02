Хоккеисты "Юности" обыграли "Гомель" на старте финальной серии Кубка Президента

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" на льду "Чижовка-Арены" обыграли "Гомель" на старте финальной серии Кубка Президента со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды с самого начала первого периода предпочли действовать осторожно, дожидаясь ошибок соперников. При этом преимущество было на стороне минчан, которые выглядели более цельно и чаще искали счастья у других ворот. "Гомель" практически не искал счастья у чужих ворот, задавленный прессингом соперников. Такая игра принесла дивиденды подопечным Евгения Есаулова, которые дважды пробили ворота Максима Лубского.

На 11-й минуте матча отличился Александр Китаров, которому помогли Андрей Антонов и Кирилл Брикун. А еще через пять с небольшим минут поздравления партнеров по команде принимал Евгений Оксентюк, завершивший атаку, начатую Михаилом Стефановичем и Кириллом Дьяковым.

Во второй двадцатиминутке темп игры вырос. Гомельчане оживились, заставив проявить свои лучшие качества вратаря "Юности" Сергея Большакова. "Рыси" старались действовать более комбинационно, спокойно выводя шайбу из своей зоны. Впрочем, минчане также отвечали опасными атаками. В концовке периода минчане устроили осаду ворот Максима Лубского, однако счет до перерыва так и не изменился.

В третьем периоде гомельчане пытались отыграться, благо шансы для этого были. Команда Сергея Стася довольно часто играла в большинстве. Но отличились вновь хоккеисты "Юности". Андрей Антонов, выйдя на лед со скамейки штрафников, получил точную передачу и реализовал фактически буллитный выход к воротам Максима Лубского.

После этого гола "Юность" играла по счету, контролируя ход встречи и не допустила взятия своих ворот. "Рысям" не помогло и снятие вратаря в концовке поединка.-0-

Фото Сергея Шелега