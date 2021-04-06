6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли "Гомель" в третьем матче финальной серии Кубка Президента со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовые минуты матча команды играли на равных. Моменты были как у одних, так и у других ворот. Но "рыси" довольно быстро оказались в меньшинстве, и были за это наказаны на четвертой минуте игры. Евгений Ковыршин здорово сыграл на пятаке перед воротами и открыл счет. Гомельчане, пропустив, еще активней начали искать пути к воротам соперников. Моменты у них были, но реализация оставляла желать лучшего. Минчане отвечали на эти атаки своими весьма острыми выпадами.

Второй период начался для хозяев площадки обескураживающе. Ошибки защитников гомельчан привели к трем заброшенным шайбам в ворота Андрея Грищенко. Сначала Александр Когалев с передачи Александра Китарова удвоил преимущество минчан, а затем свое мастерство в завершающей стадии атак продемонстрировали Максим Рассейкин и Максим Парфеевец. В оставшееся время до второго перерыва у гомельчан были шансы сократить счет, однако шайба упорно не шла в ворота.

В третьем периоде "рыси" вышли заряженными показать свое мастерство и несколько раз были близки к тому, чтобы забросить. Однако очередной провал в обороне привел к пятой шайбе в ворота гомельской дружины. Отличился Евгений Ногачев. В дальнейшем минчане отошли к своим воротам и, играя по счету и сдерживая атаки команды Сергея Стася, добились третьей кряду победы в финальной серии Кубка Президента.-0-