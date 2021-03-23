Хоккеисты "Юности" обыграли "Металлург" в третьем матче полуфинальной серии Кубка Президента

23 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли "Металлург" в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Президента – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

С первых минут минские хоккеисты дали понять соперникам серьезность своих намерений. Их преимущество не вызывало никаких сомнений. Уже на пятой минуте матча "Юность" подкрепила свои притязания на победу шайбой Дениса Мингалеева, который удачно сыграл на пятаке перед воротами Михаила Карнаухова. Через семь минут столичная дружина удвоила свое преимущество. Голевой дубль оформил Денис Мингалеев.

Во втором периоде гости продолжили активно атаковать позиции стальных волков, но забросили лишь однажды Максим Рассейкин добил шайбу в ворота после дальнего броска Никиты Сиротина. Ближе к экватору хозяева встрепенулись и попытались перехватить инициативу. Впрочем, оборона минчан ошибок не допускала. На страже был и вратарь "Юности".

В заключительной трети поединка минчане играли по счету, контролируя ситуацию на площадке и не слишком форсируя события в атаке. Тем не менее Кирилл Тютяев нашел возможность отличиться и установить окончательный счет в матче. Отметим также игру вратаря "Юности" Сергея Большакова, который оформил седьмой шатаут в сезоне.

Минская команда повела в серии до четырех побед 2:1. Следующий матч 24 марта также пройдет в Жлобине.-0-