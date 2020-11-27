Фото ХК "Юность-Минск"

27 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА /. Хоккеисты "Юности" обыграли "Металлург-Жлобин" и возглавили турнирную таблицу чемпионата Беларуси. Встреча на "Чижовка-Арене" завершилась в пользу подопечных Александра Макрицкого со счетом 5:1 (2:0, 0:0, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА. Минчане уже в первом периоде продемонстрировали серьезность своих намерений. На 11-й минуте счет открыл Михаил Стефанович, а спустя минуту с небольшим Алексей Виноградов отправил вторую шайбу в ворота "стальных волков". Во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели, а вот после второго перерыва минчане еще трижды заставили капитулировать вратаря соперников. Отличились Максим Парфеевец, Денис Мингалеев и Владислав Бойко. Жлобинчане на эти голы ответили лишь одним точным броском Виталия Пинчука. Таким образом, если не считать два технических выигрыша, победная серия минчан достигла 11-ти игр. Воспользовавшись поражением "Гомеля" от солигорского "Шахтера" - 1:5 (0:4, 1:1, 0:0), "Юность" возглавила турнирную таблицу чемпионата страны. Что касается остальных результатов игрового дня, то оршанский "Локомотив" минимально одолел гродненский "Неман" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0), а "Динамо-Молодечно" в гостях разгромило ХК "Могилев" - 6:1 (0:0, 5:1, 1:0).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!