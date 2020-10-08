Хоккеисты "Юности" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" обыграли в матче чемпионата Беларуси "Могилев" со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча проходила с небольшим преимуществом гостей, которые не раз угрожали воротам "львов". Однако забросили минчане в первом периоде лишь однажды. На 16-й минуте встречи счет открыл Никита Мицкевич, которому ассистировали Евгений Оксентюк и Кирилл Брикун.

После перерыва не прошло и минуты, как Михаил Стефанович удвоил счет в пользу "Юности", завершив комбинацию, начатую Андреем Антоновым и Максимом Парфеевцом. Могилевчане на это ответили взятием ворот в исполнении Артема Васькова, который реализовал большинство своей команды после того, как на скамейку штрафников присел Всеволод Кашкар.

В заключительной двадцатиминутке могилевская дружина перешла на игру первым номером, "Юность", отойдя к своим воротам, искала счастья в контратаках. Однако больше болельщики голов в данном противоборстве не увидели.

Во втором поединке игрового дня чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" и "Металлург-Жлобин" устроили настоящий триллер. В итоге по буллитам победу одержали солигорчане - 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0). "Горняки", выступавшие дома, вели в счете после шайб Артема Кислого, оформившего дубль, и Виктора Бовбеля. Однако отстоять солидное преимущество у команды из города калийщиков не получилось. Алексей Ефименко, Дмитрий Заламай и Виталий Пинчук восстановили равновесие в счете и вернули интригу, которая не разрешилась до послематчевых штрафных бросков. Решающий буллит для "Шахтера" исполнил Евгений Дадонов, принесший своей команде победу.-0-