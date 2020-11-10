10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси. Игра на "Чижовка-Арене" завершилась в пользу хозяев льда со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Юность" провела очередной матч на характере и при не самой зрелищной игре смогла добиться победы. Могилевчане показали качественный хоккей и вполне закономерно открыли счет во втором периоде.

На 21-й минуте встречи отличился Сергей Кукушкин. Но большего могилевчанам добиться не удалось. Минская команда мастерски отодвинула игру из своей зоны и все чаще тревожила соперников опасными атаками.

"Львы" попытались перехватить инициативу, но их выпады несколько утратили былую остроту. Развязка наступила в заключительной трети матча. Хоккеисты "Юности" прибавили в движении и смогли трижды огорчить заметно уставших конкурентов. Шайбы на свой счет записали Максим Парфеевец, Андрей Антонов и Кирилл Брикун.-0-

Фото Сергея Шелега