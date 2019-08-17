Хоккеисты "Юности" обыграли "Неман" и вышли в финал Кубка Салея

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли гродненский "Неман" со счетом 3:0 и вышли в финал Кубка Беларуси - Кубка Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который состоялся в Орше, минчане доминировали на площадке. Авторами голов стали Станислав Лопачук (13-я минута), Максим Мальцев (14-я), Всеволод Кашкар (19-я).

В другом полуфинале сегодня в 19.00 встретятся минское "Динамо" и "Динамо-Молодечно".

Финал и матч за 3-е место в Орше пройдут 18 августа. В прошлом сезоне обладателем Кубка Салея был гродненский "Неман".-0-