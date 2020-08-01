Хоккеисты "Юности" обыграли "Неман" и завоевали главный приз турнира памяти Александра Дубко

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" обыграли гродненский "Неман" со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0), став обладателями главного приза турнира памяти Александра Дубко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

С самого начала матча преимуществом владели хоккеисты из Минска, методично расшатывая оборону соперников. Гродненцы, впрочем, не сдавались, стараясь отвечать ударом на удар. Первый период завершился безголевой ничьей. После перерыва минчане усилили натиск, и на 26-й минуте встречи добились успеха. Старания партнеров по команде завершил Владислав Бойко. Добившись преимущества, хоккеисты "Юности" отошли в оборону, но "Неман" из игры первым номером дивидендов не извлек. Напротив, в третьем периоде подопечные Александра Макрицкого дважды совершили результативные выпады. По шайбе на свой счет записали Максим Парфеевец и Евгений Ногачев, установивший окончательный счет матча. Гродненская дружина атаковала до самой финальной сирены, однако ворота "Юности" остались на замке.

Лучшими игроками в составах команд были признаны Денис Мингалеев ("Юность-Минск") и Виталий Трус ("Неман" (Гродно).

Турнир памяти Александра Дубко, завершившийся в Гродно, проходил уже в 16-й раз. Он назван в честь бывшего председателя Гродненского облисполкома, который много внимания уделял развитию хоккея в регионе. В конце 1980-х годов, будучи председателем колхоза "Прогресс", Александр Дубко взял под опеку появившуюся в Гродно хоккейную команду, которая стала успешно выступать в чемпионате СССР под названием "Прогресс"-ШВСМ. В ее составе были многие будущие хоккеисты сборной Беларуси, в том числе Руслан Салей, Олег Антоненко, Олег Хмыль. В дальнейшем Александр Дубко также старался помогать команде из Гродно, которая уже под названием "Неман" выиграла ВЕХЛ в 1996 году, а в 1998-м впервые стала чемпионом Беларуси.-0-