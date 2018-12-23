Хоккеисты "Юности" обыграли "Шахтер" и укрепили лидерские позиции в экстралиге

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" укрепили лидерские позиции в чемпионате Беларуси в экстралиге, обыграв солигорский "Шахтер" со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Горняки" занимают второе место в турнирной таблице в текущем сезоне и составляют серьезную конкуренцию минчанам, которых уже обыгрывали в чемпионате. Матч на ледовой площадке в Парке Горького получился не самым результативным. У "Юности" авторами голов стали Анатолий Протасеня и Павел Развадовский, у "Шахтера" - Илья Камбович.

Хоккейный "Гомель" победил в областном дерби жлобинский "Металлург" со счетом 3:0.

Турнирная таблица: "Юность" - 86 очков (34 матча), "Шахтер" - 72 (34), "Неман" - 67 (32), "Динамо-Молодечно" - 59 (36), "Гомель" - 49 (33), "Лида" - 31 (34), "Металлург" - 27 (33), Беларусь U20 - 11 (32).

Ближайшие матчи состоятся 24 декабря. В этот день "Юность" сыграет с молодежной сборной Беларуси (U-20), а 25 декабря солигорский "Шахтер" примет на своей площадке "Неман".-0-