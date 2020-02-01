1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли солигорский "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Судьба принципиального противоборства в пользу столичных хоккеистов была решена в решающей трети поединка. Несмотря на то, что они контролировали ситуацию, то и дело угрожая воротам "горняков", два периода на табло горели нули. Но на 47-й минуте минчане открыли счет благодаря точности Егора Мажуги. "Шахтер" попытался отыграться. Но вместо этого пропустил вторую голевую атаку гостей. На заключительной минуте встречи отличился Денис Цыганов.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: "Динамо-Молодечно" – "Неман" (Гродно) – 4:3 (2:0, 1:1, 1:2), "Металлург" (Жлобин) победил "Гомель" в серии буллитов – 4:3 (0:0, 1:1, 2:3, 0:0, 1:0). Победный бросок записал на свой счет Александр Чирва.-0-