Хоккеисты "Юности" обыграли жлобинский "Металлург" в матче чемпионата Беларуси

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" обыграли жлобинский "Металлург" в матче чемпионата Беларуси. Игра на "Чижовка-Арене" завершилась со счетом 5:1 (1:0, 4:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила под диктовку минчан, которые прессинговали гостей по всей площадке. Жлобинская команда сделала ставку на контратаки. На 15-й минуте встречи счет открыл Дмитрий Колготин.

Во втором периоде преимущество подопечных Александра Макрицкого стало подавляющим: на 21-й минуте Всеволод Кашкар его удвоил. Еще через две минуты третью шайбу в ворота "стальных волков" забросил Максим Мальцев.

В дальнейшем минчане увеличили разрыв в счете. Гости в свою очередь смогли огорчить вратаря хозяев лишь однажды благодаря точному броску Артема Дубинина.

Помимо игры в Минске состоялись и другие матчи чемпионата Беларуси. Солигорский "Шахтер" разгромил в гостях "Динамо-Молодечно" - 7:1 (7:0, 0:1, 0:0). Отметим, что пять из семи взятий ворот молодечненцев случились в стартовой десятиминутке игры.

Судьбу противоборства гродненского "Немана" и "Гомеля" решили буллиты, которые лучше исполнили гродненцы - 3:2 (1:0, 0:1, 0:0,0:0, 1:0). В рядах хозяев отличились Игорь Варивончик и Артем Левша.-0-