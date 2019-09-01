Хоккеисты "Юности" одержали вторую победу в Лиге чемпионов

1 cентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" добилась второй домашней победы на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Cегодня подопечные Михаила Захарова во втором туре предварительной группы D принимали на льду "Чижовка-Арены" чешский "Оцеларжи" (Тршинец) и выиграли со счетом 2:0 (0:0. 1:0, 1:0). Встреча проходила с преимуществом чемпионов Беларуси и большим количеством удалений у чехов. Счет на 24-й минуте игры открыл Никита Мицкевич, а в самом начале заключительного периода Андрей Геращенко установил окончательный результат. На старте группового этапа чемпионской Лиги "Юность" одолела в овертайме гостей из швейцарской "Лозанны" - 3:2.

В 3-м туре групповой стадии "Юность", набравшая пять очков, 6 сентября сыграет в гостях с "Лозанной". Сегодня швейцарская команда сыграет в финском Лахти с местным клубом "Пеликанс, который в первой игре был сильнее "Оцеларжи" - 1:0.

В хоккейной Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Групповой раунд завершится в октябре, после чего по две лучшие команды из каждого квартета продолжат борьбу в плей-офф. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.-0-