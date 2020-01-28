Хоккеисты "Юности" одержали выездную победу над жлобинским "Металлургом" в чемпионате Беларуси

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли жлобинский "Металлург" в гостевом матче чемпионата Беларуси со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы выиграть поединок. Оборона жлобинской дружины действовала практически безошибочно. И все же на 20-й минуте встречи гости смогли открыть счет. Взятие ворот записал на свой счет Даниил Бокун.

Во втором периоде игроки обеих дружин обменялись взятиями ворот. Сначала Александр Пальчик удвоил разницу в счете, а затем Артем Дубинин сократил отставание хозяев.

В заключительной трети матча, несмотря на старания игроков, порадовать любителей хоккея заброшенными шайбами не получилось.

Помимо игры в Жлобине в чемпионате Беларуси состоялись еще два матча. "Гомель" не смог победить гродненский "Неман", которому для итогового успеха хватило одного взятия ворот "рысей", - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0). Переживающее нелегкие времена "Динамо-Молодечно" в гостях признало силу солигорского "Шахтера" - 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). У хозяев площадки, для которых это третья кряду виктория, дублем отметился Андрей Феклистов.-0-