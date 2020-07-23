Хоккеисты "Юности" открыли программу предсезонных спаррингов победой над "Локомотивом" из Орши

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы Беларуси и обладатели Кубка Салея хоккеисты столичной "Юности" открыли программу предсезонных спаррингов победой над оршанским "Локомотивом". Команда Александра Макрицкого выиграла со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

С последней встречи дружин в плей-офф чемпионата Беларуси их составы претерпели немало изменений, однако "железнодорожники" и на сей раз показали себя как неуступчивый соперник. Вратарь "Юности" Сергей Большаков не раз выручал свой новый клуб после атак хозяев площадки. Но в итоге "Локомотив" был вынужден признать поражение.

Развязка наступила за две минуты до финальной сирены. Михаил Стефанович получил передачу от Максима Парфеевца и, отправив шайбу в ворота, реализовал численное большинство своей дружины. Пытаясь спасти матч, "Локомотив" пошел вперед, но в итоге пропустил шайбу в пустые ворота от Павла Развадовского, установившего окончательный счет встречи.

Что касается остальных сегодняшних товарищеских матчей, то стоит отметить уверенную победу гродненского "Немана" над "Брестом" - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0).

Фото ФХБ

А также поражение "Гомеля" в областном дерби от жлобинского "Металлурга" - 1:2. На шайбы игроков "стальных волков" Дмитрия Войтехова и отличившегося в овертайме Евгения Соломонова ответил один из "рысей" Олег Качеловский.

Впереди у "Юности", "Немана" и "Гомеля" старт на турнире памяти Александра Дубко. Состязания пройдут в Гродно с 30 июля по 1 августа.-0-