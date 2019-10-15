Хоккеисты "Юности" отыгрались со счета 0:2, но все же уступили по буллитам "Пеликанс" в домашнем матче ЛЧ

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" уступили сегодня финскому клубу "Пеликанс" в домашнем матче Лиги чемпионов - 2:3. Поединок прошел в "Чижовка-Арене", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уже на первой минуте противостояния счет открыл форвард гостей Алекси Мустонен. "Юность" пыталась отыграть пропущенную шайбу, активно атакуя ворота соперников. Однако в начале второй двадцатиминутки "Пеликанс" увеличили перевес в счете усилиями Миро-Пекки Саареляйнена - 2:0.

В ответ на это подопечные Александра Макрицкого прибавили в темпе, и вскоре ворота гостей поразил защитник Никита Мицкевич. А через 41 секунду его поддержал партнер по команде Евгений Ногачев, сравнявший счет - 2:2.

В третьем периоде заброшенных шайб зрители не увидели. В овертайме команды также не смогли определить победителя. В итоге викторию по буллитам праздновали хоккеисты "Пеликанс", реализовавшие три броска подряд, в то время как игроки "Юности" ни разу не сумели огорчить вратаря финской дружины.-0-

Фото Сергея Шелега