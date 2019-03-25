Хоккеисты "Юности" победили "Динамо-Молодечно" и вышли в финал плей-офф экстралиги

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" победили в четвертом матче "Динамо-Молодечно" со счетом 6:3 (4:1, 0:0, 2:2) и вышли в финал плей-офф экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом периоде прошедшей на площадке динамовцев встречи шайба четырежды побывала в воротах хозяев площадки. Подопечные Юрия Файкова невнимательно действовали против быстрых атак "Юности" в защите. В итоге авторами голов в составе минчан стали Сергей Дрозд, Александр Когалев и дважды Андрей Антонов, у молодечненцев точным броском отметился Артур Гаврус.

Фото ХК "Юность-Минск"

В оставшееся до финальной сирены время хозяева площадки не сумели перехватить инициативу. На 45-й минуте форвард минчан Михаил Стефанович увеличил преимущество в счете - 5:1. Молодечненцы усилиями Егора Воронова сократили отставание - 2:5, но под занавес игры Станислав Лопачук забросил шестую шайбу, а окончтаельный счет установил Андрей Белевич - 6:3. "Юность" выиграла полуфинальную серию - 4:0.

Второй финалист определится в противостоянии действующего чемпиона гродненского "Немана" и солигорского "Шахтера". Счет в серии 2:1 в пользу "горняков". Четвертый матч состоится 26 марта в Солигорске.-0-