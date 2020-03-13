Хоккеисты "Юности" победили "Динамо-Молодечно" во втором матче полуфинальной серии Кубка Президента

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многократные чемпионы Беларуси одержали вторую кряду викторию над динамовцами из Молодечно в полуфинальной серии Кубка Президента. Команда Дмитрия Кравченко вела в счете, но была повержена со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды старались действовать в атакующей манере и мастерски реализовывали любую возможность для реализации большинства. Практически все шайбы в данной встрече были заброшены в неравных составах. Первыми на 13-й минуте матча отличились хозяева льда на “Чижовка-Арене”. Всеволод Кашкар мастерски использовал помощь своих партнеров по команде Дениса Цыганова и Александра Когалева. Однако через три минуты "зубры" отыгрались благодаря усилиям Игоря Мартынова, также отличившегося в большинстве. На 23-й минуте Александр Когалев отличился уже сам, выведя подопечных Александра Макрицкого вперед после передачи Дениса Цыганова, записавшего на свой счет второй ассистентский балл. И вновь молодечненцы нашли в себе силы не только выровнять ситуацию на льду, но и выйти вперед. Сначала на 34-й минуте счет 2:2 сделал Дмитрий Амброжейчик, реализовавший большинство. Затем свой бомбардирский талант продемонстрировал его одноклубник Артем Волков.

К сожалению, в третьем периоде минчане не стали испытывать судьбу и благодаря голам Ивана Дроздова, Сергея Дрозда и Владислава Еременко добились победы, столь необходимой, для того чтобы чувствовать себя уверенно перед переездом серии в Молодечно.

Третий матч серии состоится в райцентре Минской области в воскресенье (12.30). В субботу, 14-го марта пройдет второй поединок между гродненским "Неманом" и солигорским "Шахтером". В первом матче подопечные Сергея Пушкова взяли верх со счетом – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

Минская "Юность" восемь раз становилась чемпионом Беларуси, у "Немана" на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы "Тивали" (4 раза), "Керамин (2) и "Динамо" (1), новополоцкий "Полимир" (2), "Гомель" (1), жлобинский "Металлург" (1) и солигорский "Шахтер" (1).-0-