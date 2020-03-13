Хоккеисты "Юности" победили "Динамо-Молодечно" во втором матче полуфинальной серии Кубка Президента

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 13 марта 2020
Минск Облачно с прояснениями +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
23:24 Минздрав оценивает вероятность распространения коронавируса среди студентов как невысокую Общество
23:15 Мир защищается от коронавируса: США ввели режим ЧС, Польша полностью закрывает границы В мире
22:39 Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры Спорт
22:33 IIHF отменила матчи второго и третьего дивизионов ЧМ по хоккею - 2020 Спорт
22:16 Караев рассказал об эффективности балльной системы оценки служебной деятельности Общество
22:12 Хоккеисты "Юности" победили "Динамо-Молодечно" во втором матче полуфинальной серии Кубка Президента Спорт
22:10 Караев на своем примере пояснил, как в Беларуси отслеживаются контакты с зараженными коронавирусом Общество
21:59 В Толочинском районе в аварии погиб водитель внедорожника Происшествия
21:37 Рассчитываем минимум на 4 олимпийские лицензии в боксе на турнире в Лондоне - Сабалевский Спорт
21:30 В Витебской области обследуют вернувшегося из Италии военнослужащего Регионы
21:22 Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен Спорт
20:57 Конфликт двух соседей в Борисовском районе закончился убийством Происшествия
20:45 Президент Бразилии заявил об отрицательном результате теста на коронавирус В мире
20:01 Стратегию экономического развития СНГ до 2030 года рассмотрит Совет глав правительств Содружества Экономика
19:44 Выставка "Усе разам-7" объединила молодых художников Брестской области Культура
19:32 Допмеры для пресечения незаконного оборота и транзита алкоголя примут в Гомельской области Регионы
19:19 Матч баскетболистов "Цмокi-Мiнск" и "Пармы" перенесен Спорт
19:11 В минском метро закроют станции от "Молодежной" до "Каменной Горки" 21-22 марта Регионы
19:04 Европейские футбольные чемпионаты остановлены из-за коронавируса Спорт
18:58 "Белэнерго" не планирует импорт электроэнергии в 2020 году Экономика
18:52 Немка Дениз Херманн выиграла спринт на восьмом этапе КМ по биатлону в Контиолахти Спорт
18:49 Персонал БелАЭС готов к запуску первого энергоблока - Михадюк Экономика
18:40 Усиленный дезинфекционный режим - на БЖД рассказали о мерах по профилактике коронавируса Общество
18:30 Молочно-товарную ферму на 2,4 тыс. голов планируют построить в Житковичском районе к июлю Регионы
18:18 Средняя зарплата на предприятиях "Белгоспищепрома" в 2019 году выросла на 8,7% Экономика
18:08 Матчи женской гандбольной сборной Беларуси с командой Косово перенесены на июнь Спорт
18:04 Мужчина в могилевском суде нанес себе травмы и умер Происшествия
18:02 В национальном парке "Севан" открылся комплекс армяно-белорусской дружбы В мире
18:01 Житковичский "Сатурн-1" намерен нарастить экспорт в Украину и Литву Регионы
17:58 Белорусские ученые планируют создать электронный банк данных о Великой Отечественной войне Общество
Все новости
Все новости
Спорт
13 марта 2020, 22:12

Хоккеисты "Юности" победили "Динамо-Молодечно" во втором матче полуфинальной серии Кубка Президента

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многократные чемпионы Беларуси одержали вторую кряду викторию над динамовцами из Молодечно в полуфинальной серии Кубка Президента. Команда Дмитрия Кравченко вела в счете, но была повержена со счетом 5:3 (1:1, 1:2, 3:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обе команды старались действовать в атакующей манере и мастерски реализовывали любую возможность для реализации большинства. Практически все шайбы в данной встрече были заброшены в неравных составах. Первыми на 13-й минуте матча отличились хозяева льда на “Чижовка-Арене”. Всеволод Кашкар мастерски использовал помощь своих партнеров по команде Дениса Цыганова и Александра Когалева. Однако через три минуты "зубры" отыгрались благодаря усилиям Игоря Мартынова, также отличившегося в большинстве. На 23-й минуте Александр Когалев отличился уже сам, выведя подопечных Александра Макрицкого вперед после передачи Дениса Цыганова, записавшего на свой счет второй ассистентский балл. И вновь молодечненцы нашли в себе силы не только выровнять ситуацию на льду, но и выйти вперед. Сначала на 34-й минуте счет 2:2 сделал Дмитрий Амброжейчик, реализовавший большинство. Затем свой бомбардирский талант продемонстрировал его одноклубник Артем Волков.

К сожалению, в третьем периоде минчане не стали испытывать судьбу и благодаря голам Ивана Дроздова, Сергея Дрозда и Владислава Еременко добились победы,  столь необходимой, для того чтобы чувствовать себя уверенно перед переездом серии в Молодечно.

Третий матч серии состоится в райцентре Минской области в воскресенье (12.30). В субботу, 14-го марта пройдет второй поединок между гродненским "Неманом" и солигорским "Шахтером". В первом матче подопечные Сергея Пушкова взяли верх со счетом – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

Минская "Юность" восемь раз становилась чемпионом Беларуси, у "Немана" на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы "Тивали" (4 раза), "Керамин (2) и "Динамо" (1), новополоцкий "Полимир" (2), "Гомель" (1), жлобинский "Металлург" (1) и солигорский "Шахтер" (1).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
хоккей
Новости рубрики Спорт
Французский биатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры
Фото из архива IIHF отменила матчи второго и третьего дивизионов ЧМ по хоккею - 2020
Владислав Смягликов во время боя. Фото из архива Рассчитываем минимум на 4 олимпийские лицензии в боксе на турнире в Лондоне - Сабалевский
Во время чемпионата Беларуси по спортивной ходьбе. Фото из архива Командный ЧМ по спортивной ходьбе в Минске перенесен
Фото БК "Цмокi-Мiнск" Матч баскетболистов "Цмокi-Мiнск" и "Пармы" перенесен
Фото EPA Европейские футбольные чемпионаты остановлены из-за коронавируса
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Караев "Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается" - Лукашенко ждет более эффективной работы от милиции
В Беларуси созданы все условия для самореализации молодежи - Кочанова
Беларусь подошла к весенне-полевым работам хорошо подготовленной - Румас
ВОЗ пока не рекомендует применять в Беларуси жесткие ограничительные меры из-за коронавируса
Топ-новости
"Без милиции мы никак" - Лукашенко рассказал о роли милиции в борьбе с коронавирусом
В Беларуси сохраняется тенденция снижения преступности - Караев
Минздрав призывает вернувшихся из неблагополучных по коронавирусу стран ограничить контакты
Дождь с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются в Беларуси 14 марта
Выплаты и льготные кредиты - Минобразования рассказало о мерах поддержки молодых специалистов
Цех по производству пеллет планируют ввести в Житковичах до 1 июня
В Беларуси отменят запрет на упаковку продуктов в тару покупателя
Кочанова проведет 18 марта прямую телефонную линию
Коронавирус в Беларуси подтвержден у 27 пациентов
Четыре медали выиграли белорусские конькобежцы на студенческом ЧМ в Амстердаме
Датчики контроля скорости в Минске оставили только на пр.Независимости
Нацбанк Беларуси выпустит памятные монеты к 75-летию Победы
Поезд Брест-Прага и беспересадочные вагоны Москва-Прага отменяются из-за коронавируса
Белорусские ученые планируют создать электронный банк данных о Великой Отечественной войне
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию в 2019 году вырос на 3% до $4,3 млрд
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Беларусь помнит Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.