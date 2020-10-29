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29 октября 2020, 20:06

Хоккеисты "Юности" победили "Гомель" в матче чемпионата Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" крупно обыграли "Гомель" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилась в пользу команды Александра Макрицкого со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты минской дружины, как и полагается фаворитам, начали встречу с позиции силы, обрушив атаки на оборонительные ряды соперников. Однако голкипер "рысей" Андрей Грищенко действовал надежно, да и защита ошибок практически не допускала. И все же гости добились своего. Менее чем за пять минут до конца стартового периода отличился Кирилл Тютяев, реализовавший большинство своей команды. Ассистентами при взятии ворот гомельчан выступили Сергей Дрозд и Михаил Стефанович. Несмотря на старание подопечных Сергея Стася, счет в оставшееся до перерыва время не изменился.

Во втором периоде не прошло и пяти минут, как вторую шайбу в ворота "рысей" забросил Станислав Лопачук. После этого гола минчане еще больше усилили давление, и это принесло свои плоды. Третью шайбу в ворота "Гомеля" отправил Михаил Стефанович, которому ассистировал Максим Парфеевец, реализовав большинство.

Заключительная треть противоборства гомельской и столичной дружин также прошла с преимуществом "Юности", игроки которой продолжили действовать в атакующей манере и были вознаграждены еще двумя заброшенными шайбами. Сначала отличился Всеволод Кашкар, а затем свое веское слово сказал Евгений Ковыршин.

После пятого гола тренерский штаб гомельчан сменил вратаря. "Рыси" стали чаще угрожать воротам соперников. В одной из таких атак, когда гомельчане играли в большинстве, Илья Камбович смог "размочить" счет. Окрыленные удачей хозяева льда охотнее пошли вперед, однако большего им сделать не удалось.-0-

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