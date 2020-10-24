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24 октября 2020, 19:54

Хоккеисты "Юности" победили гродненский "Неман" в матче чемпионата Беларуси

Фото hockey.by
Фото hockey.by

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Хоккеисты столичной "Юности" победили гродненский "Неман" в матче чемпионата Беларуси. Игра на "Чижовка-Арене" завершилась в пользу подопечных Александра Макрицкого со счетом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на преимущество, в первом периоде хоккеисты столичной дружины так и не смогли открыть счет. Гродненцы умело играли в защите, да и вратарь "Немана" ошибок не допускал.

Все изменилось после первого перерыва. Сначала Максим Городецкий был бессилен после броска Евгения Ковыршина, которому ассистировали Кирилл Тютяев и Денис Мингалеев. Затем пришла очередь праздновать голевой успех для Кирилла Тютяева, завершившему комбинацию, начатую вратарем Сергеем Большаковым и Евгением Ковыршиным.

После второго перерыва не прошло и двух минут, как Евгений Ковыршин забросил свою вторую шайбу в данном поединке с передач Дениса Мингалеева и Романа Татлина. На этом минчане не остановились и оформили четвертое взятие ворот. Отличился Михаил Стефанович. Игрок "Немана" Артур Дриндрожик отквитал одну шайбу, но для того чтобы коренным образом изменить ситуацию на площадке этого оказалось недостаточно. Тем более, что минчане ответили пятой результативной атакой в исполнении Станислава Лопачука, установившего окончательный счет встречи.

В остальных матчах игрового дня оршанский "Локомотив" в серии буллитов уступил "Металлургу-Жлобин" –   1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1), "Гомель2 обыграл "Могилев" — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), а “Шахтер" по буллитам признал силу соперников из "Динамо-Молодечно" – 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1).

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