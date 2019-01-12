Хоккеисты "Юности" победили "Шахтер" и упрочили свое лидерство в экстралиге

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" победили на выезде "Шахтер" со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) и упрочили свое лидерство в турнирной таблице экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом и втором периодах минчане использовали свои моменты на пятачке у ворот "горняков". Вначале Станислав Лопачук вывел подопечных Михаила Захарова вперед 1:0, в середине матча Александр Жидких сделал точный пас из-за ворот соперника, а замкнул передачу его партнер по атаке Павел Развадовский.

Хоккеисты "Шахтера" перехватили инициативу в заключительные двадцать минут матча, хозяева смогли сократить отставание в счете 1:2, но решающий штурм подопечным Дмитрия Шульги не удался. Лучшим игроком матча признан голкипер гостей Игорь Брикун, который несколько раз спас свою команду в третьем периоде.

"Минская команда владела преимуществом, особенно в первом и втором периодах. В заключительные двадцать минут встречи "Шахтер" чаще владел инициативой, все-таки солигорцы в числе лидеров экстралиги и не собирались уступать нам на своей площадке. "Юности" же необходимо еще поработать над реализацией большинства", - отметил после матча наставник минчан Михаил Захаров.

ХК "Юность" после 40 матчей имеет в своем активе 97 очков. Ближайший преследователь столичного клуба - действующий чемпион экстралиги "Неман" сегодня встречается с соперниками из "Лиды", в активе гродненцев 82 очка.-0-