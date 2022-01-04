Хоккеисты "Юности" победили "Шахтер" в чемпионате Беларуси

4 января, Минск / Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" обыграли солигорский "Шахтер" со счетом 3:0 в гостевом матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В конце декабря эти соперники также встречались в Солигорске, и тогда успеха добились хозяева (4:1), прервав девятиматчевую победную серию минчан. Однако сегодня в первом для обеих дружин поединке в новом году игроки "Юности" взяли реванш, забросив по шайбе в каждом из периодов. На 10-й минуте точный кистевой бросок в девятку удался Владиславу Барковскому, а в конце второй трети отличился россиянин Аслан Раисов, для которого этот гол стал дебютным в белорусской экстралиге. Окончательный результат сегодняшней встречи за 8 минут до финальной сирены установил Герман Пироговский.

Благодаря этой победе, действующие чемпионы страны закрепились на первом месте, набрав 63 очка. На второй позиции "Гомель", у которого на 4 балла меньше, третьим идет жлобинский "Металлург", имеющий 58 очков, в активе "Шахтера" 57 зачетных баллов.-0-