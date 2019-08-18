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Хоккеисты "Юности" победили в финале Кубка Салея

Спорт 18.08.2019 | 19:16
Фото hockey.by
Фото hockey.by

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" победили в финале Кубка Салея соперников из "Динамо-Молодечно" со счетом 3:2 и в шестой раз выиграли почетный трофей, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Решающий матч Кубка Беларуси в Орше получился насыщенным на события. В первом периоде обе команды забросили на двоих четыре шайбы. Вначале "Юность" после точных бросков Сергея Дрозда и Евгения Ногачева повела - 2:0, а на 8 и 10 минутах нападающие молодечненцев Вячеслав Лисичкин и Дмитрий Амброжейчик восстановили равновесие в счете - 2:2.

Подопечные Михаила Захарова продолжали действовать более эффективно и во втором периоде цели достиг точный бросок Максима Мальцева - 3:2.

Бронзовым призером турнира стал гродненский "Неман", который в матче за третье место обыграл представителя КХЛ минское "Динамо" - 3:2 (в овертайме).

Минская Юность в шестой раз в истории победила в Кубке Беларуси.

Розыгрыш почетного трофея проводится с сезона-2002/2003. С 2013 года Кубок носит имя известного белорусского хоккеиста Руслана Салея, который в 2011 году погиб в авиакатастрофе вместе с товарищами по ярославскому "Локомотиву".

В прошлом сезоне хоккеисты "Немана" в третий раз стали обладателями Кубка, победив в финальном поединке молодечненское "Динамо" со счетом 4:2.

Пять трофеев в активе "Гомеля" и "Юности", по 2 - у минских "Динамо" и "Керамина", 1 - у жлобинского "Металлурга".-0-

Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Неману" в матче за 3-е место в Кубке СалеяХоккеисты минского "Динамо" уступили "Неману" в матче за 3-е место в Кубке Салея
После поражения в полуфинале от "Динамо-Молодечно" (2:4) минчане постарались в первом периоде захватить инициативу. На 16 минуте матча динамовцы усилиями Евгения Ковыршина реализовали большинство, но не смогли удержать преимущество.

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