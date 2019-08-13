13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" представили игровую форму для матчей Лиги чемпионов, сообщили БЕЛТА в минском клубе.
Комплект домашней формы выполнен в традиционных красных, белых и синих цветах команды.
Действующие победители плей-офф и обладатели Кубка Президента 30 августа проведут первый матч в Минске против швейцарской "Лозанны", а 1 сентября примут чешский "Оцеларжи Тршинец". Далее "Юность" ждут выездные матчи: 6 сентября в Швейцарии, 8 сентября в Чехии. В завершение группового этапа пройдут игры с финским клубом "Пеликанс Лахти" 9 октября на выезде, а 15 октября - на своей площадке.
В розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов сезона-2019/2020 примут участие 32 команды, которые разделены на восемь групп по четыре в каждой. Первый раунд турнира пройдет с 29 августа по 16 октября. В групповом этапе команды проведут шесть матчей: по одной игре дома и в гостях с каждым из представителей своей группы. Команды, занявшие первое и второе места в предварительном раунде, получат путевки в 1/8 финала плей-офф.
Ранее минская "Юность" выступала в этом клубном турнире в сезоне-2016/2017 и сезоне-2018/2019.-0-
Фото ХК "Юность-Минск"
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