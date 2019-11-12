Хоккеисты "Юности" проведут домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ред Булл Мюнхен"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многократный чемпион Беларуси по хоккею столичная "Юность" проведет сегодня на льду "Чижовка-Арены" первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ред Булл Мюнхен". Встреча начнется в 19:00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Юность", идущая в чемпионате Беларуси на втором месте, улучшила свое достижение сезона 2015/16. Тогда столичный клуб впервые попал в число 32 лучших ледовых дружин континента. Как отметил в беседе с журналистами Александр Макрицкий, его подопечные не намерены сдаваться. Пусть хоккеисты "Юности" вышли в плей-офф Лиги чемпионов с помощью швейцарской "Лозанны", победившей чешскую команду "Оцеларжи Тршинец", но последние результаты, а чемпионы Беларуси не проигрывают уже шесть матчей подряд, говорят, что они на хорошем ходу.

Впрочем, легко подопечным Александра Макрицкого не будет. В немецком чемпионате "Ред Булл" не проигрывает с 17 октября, уверенно возглавляя турнирную таблицу. Кроме того, у немцев есть отличный стимул в виде возможности получить для участников чемпионата своей страны четвертое место в Лиге чемпионов. Но для этого командам из Германии необходимо продолжать побеждать своих соперников, как это было на групповой стадии турнира. Впрочем, даже в случае поражения в Минске у немцев будет возможность все исправить. Ответный матч пройдет в Мюнхене 20 ноября.

В хоккейной Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Первый раунд завершится в октябре, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.

В прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стала шведская "Фрелунда", для которой это третий трофей. Кроме нее триумфатором ЛЧ становился еще один шведский клуб - "Лулео", а также финский "Ювяскюля".-0-