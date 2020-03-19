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19 марта 2020, 21:40

Хоккеисты "Юности" разгромили "Динамо-Молодечно" и вышли в финал плей-офф Кубка Президента

Во время матча
Во время матча

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли "Динамо-Молодечно" со счетом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) и вышли в финал розыгрыша Кубка Президента, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало матча проходило в равной борьбе. Вместе с тем в первом периоде зрители, собравшиеся на трибунах "Чижовка-Арены", увидели лишь одно взятие ворот: на 19-й минуте отличился нападающий "Юности" Михаил Стефанович.

Во втором периоде ситуация кардинально изменилась в пользу подопечных Александра Макрицкого. Сначала на 27-й минуте матча Иван Дроздов удвоил преимущество "Юности". Затем с разницей в 16 секунд дубль оформил Всеволод Кашкар, фактически сняв все вопросы относительно победителя сегодняшнего матча, а вместе с ним и полуфинальной серии плей-офф. Однако на этом злоключения молодечненцев не закончились. Александр Кулаков на 36-й минуте забил пятый гол в ворота "зубров".

Наставник "Динамо-Молодечно" Дмитрий Кравченко предпринимал усилия спасти ситуацию - сменил вратаря. Однако и вышедший вместо Александра Осипкова Никита Толопило не смог уберечь ворота своей команды от заброшенных шайб. Минчане, находясь в двойном большинстве, как по нотам разыграли комбинацию, итогом которой стал точный бросок Дениса Цыганова. Он и установил окончательный счет в матче. В оставшиеся десять минут до финальной сирены команды обменивались острыми выпадами, но молодечненцы так и не смогли забросить шайбу престижа.

Соперник "Юности" по финалу Кубка Президента определится в матчах между "Неманом" (Гродно) и "Шахтером" (Солигорск). Счет в их противоборстве 2:2. Команды сыграют еще как минимум два матча. Ближайший из них пройдет 20 марта в Гродно.-0-

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