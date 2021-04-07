Хоккеисты "Юности" стали десятикратными чемпионами Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли в овертайме "Гомель" в четвертом матче финальной серии Кубка Президента со счетом 4:3 (2:1, 0:0, 1:2,1:0) и стали десятикратными чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало матча проходило с небольшим преимуществом "Гомеля", хоккеисты которого упорно искали пути к воротам минчан. Порой "рыси" атаковали в ущерб обороне, чем искусно пользовались их соперники. После одной из таких контратак на четвертой минуте игры свой момент использовал Максим Парфеевец. Буквально через пару минут Денис Мингалеев мог увеличить разницу в счете, но вратарь гомельчан отвел угрозу от своих владений.

На 12-й минуте стартового отрезка игры, "рыси" смогли отыграться. Сергея Большакова заставил капитулировать Олег Качаловский. Однако радость гомельских болельщиков была недолгой. Спустя 11 секунд "Юность" вновь вышла вперед благодаря голу Максима Рассейкина.

Во втором периоде старания команд заброшенными шайбами не увенчались, а вот после второго перерыва "рысям" удалась результативная атака и старания партнеров по команде точным броском завершил Максим Магалецкий. Впрочем, ничейный результат гомельчанам удалось сохранить не более пяти минут. Минскую дружину вывел вперед Михаил Стефанович. Однако эта шайба не стала победной. Настойчивые атаки гомельчан привели к голу Владислава Бойко, незадолго до финальной сирены.

В итоге, судьба матча решилась в овертайме. Команды активно провели дополнительное время. Ближе к успеху были игроки "Гомеля", но и "Юность" не оставалась в долгу, опасно атакуя. Во втором овертайме минчане все же дожали соперников. Чемпионскую шайбу забросил Сергей Дрозд. Видеопросмотр судей подтвердил правоту игрока команды Евгения Есаулова.

Таким образом,"Юность" выиграла чемпионат Беларуси десятый раз. Ранее минчане первенствовали в сезонах 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2015/2016, 2018/2019,2019/2020. Семь побед на счету гродненского "Немана". Четыре раза первым был минский "Тивали", по два раза чемпионами становились минский "Керамин" и новополоцкий "Химик", по разу - минское "Динамо", жлобинский "Металлург", солигорский "Шахтер" и "Гомель".-0-