Хоккеисты "Юности" упрочили лидерство в чемпионате Беларуси

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" обыграли молодежную сборную Беларуси со счетом 5:2 и упрочили лидерство в чемпионате страны в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наиболее весомый вклад в победу столичной дружины внесли Павел Развадовский (два гола) и Павел Волчек, который забросил победную шайбу и сделал три результативные передачи.

Другие матчи тура завершились со следующими результатами: "Динамо-Молодечно" - "Шахтер" - 4:1, "Лида" - "Неман" - 0:3.

Турнирное положение: "Юность-Минск" - 56 очков (22 матча), "Шахтер" - 49 (23), "Неман" - 46 (21), "Гомель" - 41 (23), "Динамо-Молодечно" - 39 (26), "Металлург-Жлобин" - 23 (24), "Лида" - 20 (23), Беларусь U-20 - 8 (26).

Очередные матчи состоятся 19 и 20 ноября.-0-