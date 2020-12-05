Хоккеисты "Юности" уступили "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичной "Юности" в овертайме уступили "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси. Игра завершилось со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:0,0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч в Молодечно получился исключительно упорным. Команды на радость публике демонстрировали открытый, атакующий хоккей. Однако взятий ворот в основное время матча любители ледовых баталий так и не увидели. Отменно играли вратари обеих дружин Алексей Колосов и Сергей Большаков, отводившие угрозы от своих владений.

В дополнительное время поединка его судьбу решил Александр Суворов, после передачи Павла Копытина ушедший в сольный проход и оставивший не у дел Сергея Большакова точным броском.

В остальных встречах игрового дня "Гомель" обыграл оршанский "Локомотив" – 5:1 (1:0, 4:1, 0:0), а "Металлург-Жлобин" разгромил "Могилев" – 9:0 (2:0, 3:0, 4:0). -0-