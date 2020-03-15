Хоккеисты "Юности" уступили "Динамо-Молодечно" в матче полуфинальной серии Кубка Президента

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" уступили "Динамо-Молодечно" в третьем матче полуфинальной серии Кубка Президента со счетом 2:4 (2:1, 0:1, 0:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команды продолжили баловать любителей хоккея матчами с обилием заброшенных шайб. В отличие от двух минувших встреч на сей раз подопечные Александра Макрицкого, выйдя вперед, не смогли удержать выгодный для себя счет. Все три взятия ворот в первом периоде случились, когда команды играли в большинстве. Сначала на 10-й минуте отличился динамовец Герман Нестеров, которому помогли Станислав Кучкин и Дмитрий Амброжейчик. Затем пришла очередь забивать шайбы для игроков минской дружины. На 15-й минуте встречи Владислав Еременко с передач Дроздова и Парфеевца сравнял счет, а Андрей Антонов, которому помогли Александр Когалев и Всеволод Кашкар, вывел минчан вперед. Но для победы этого было недостаточно.

После перерыва тренерский штаб "Динамо" решился на замену вратаря. Никиту Толопило заменил Александр Осипков. Поймавший кураж голкипер то и дело приходил на выручку партнерам по команде. В том числе трижды встав на пути у игроков "Юности", когда они выходили к воротам "Динамо" один на один. Однако игра впереди до поры до времени у молодечненцев не получалась. Так, они не смогли реализовать большинство в формате 5 на 3. Впрочем, "подсевшие" игроки "Юности", вновь оказавшись в большом меньшинстве, позволили хозяевам площадки сравнять счет. Дмитрий Дерябин с подачи Дмитрия Амброжейчика пробил Игоря Брикуна во второй раз.

Третий период прошел под диктовку аккуратно игравших молодечненцев. Хоккеисты из команды, представляющей Минскую область, старались аккуратно действовать в обороне, сведя количество опасных моментов у своих ворот до минимума. Положение "Юности" усугубилось, когда в двух эпизодах команда Александра Макрицкого не сдержала напор хозяев. Благодаря голам Ильи Крыловича и Вячеслава Грецкого "зубры" добились столь желанной для них победы. Счет в полуфинальной серии стал 2:1 в пользу "Юности".

Следующий поединок команды проведут в городе на Уше 17 марта. А 16 марта в третьем матче полуфинальной серии, который примет Солигорск, сойдутся местный "Шахтер" и гродненский "Неман". В данном противоборстве установилось равновесие - 1:1.

Минская "Юность" восемь раз становилась чемпионом Беларуси, у "Немана" на один титул меньше. Кроме них золото национального первенства завоевывали минские клубы "Тивали" (4 раза), "Керамин" (2) и "Динамо" (1), новополоцкий "Полимир" (2), "Гомель" (1), жлобинский "Металлург" (1) и солигорский "Шахтер" (1).-0-