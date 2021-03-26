Хоккеисты "Юности" уступили "Металлургу" в пятом матче полуфинальной серии Кубка Президента

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" уступили "Металлургу" из Жлобина в пятом матче полуфинальной серии Кубка Президента со счетом 2:3 (2:1, 0:1, 0:1) и отложили вопрос о выходе в решающую стадию турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане в первом периоде доминировали над соперником и заслуженно повели в счете. Сначала гол оформил Максим Парфеевец, а затем удвоил преимущество подопечных Евгения Есаулова Валентин Демченко. Однако стальные волки не сдались и начали планомерно осаждать ворота соперников. В итоге за пять секунд до перерыва Захар Полищук сократил разницу в счете, отправив шайбу в девятку ворот соперников.

Во втором периоде жлобинчане усилили натиск и минчане на их фоне несколько сникли. Такие смелые действия команды Анатолия Степанищева принесли сталеварам дивиденды. Василий Филяев на чужом пятаке был самым расторопным и отправил шайбу точно в цель.

В третьем периоде обе команды достаточно много атаковали. Моменты возникали как у одних так и других ворот, но своего добились игроки "Металлурга". За пять минут до конца матча отличился Виталий Пинчук Минчане попытались изменить ситуацию, но было уже поздно.

Счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу "Юности". Следующий матч команды сыграют 28 марта в Жлобине. -0-