Хоккеисты "Юности" уступили оршанскому "Локомотиву" в матче чемпионата Беларуси

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты столичной "Юности" уступили оршанскому "Локомотиву" в матче чемпионата Беларуси. Поединок на "Чижовка -Арене" завершился в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1,1:0) в пользу дружины Игоря Жилинского , сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Железнодорожники" подошли к данному поединку с багажом из четырех поражений кряду и были полны решимости прервать серию неудач. "Юность-Минск" возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны и поражение в их планы не входило. Столичные хоккеисты сделали ставку на строгую игру от обороны и острые контратаки. Тем не менее, счет открыли именно гости. На 13-й минуте стартового периода счет открыл Артемий Черников, которому ассистировал Артур Савинов. Минчане отыгрались чуть более шести минут спустя. "Юность" играла в большинстве, когда комбинацию начатую Андреем Антоновым и Иваном Дроздовым голом завершил снайперским броском Михаил Стефанович.

Во втором периоде команды продолжили играть в результативный хоккей. Первыми вновь забросили игроки "Локомотива". На 23-й минуте отличился Вячеслав Шарипов. Однако болельщики оршанцев радовались недолго. Счет сравнял Станислав Лопачук, откликнувшийся на передачу Романа Татлина.

В начале третьего периода игроки столичной команды сделали заявку на победу, оформив взятие ворот силами Дениса Мингалеева, но у "Локомотива" нашлись контраргументы в виде точного броска Егора Гайнетдинова, сравнявшего счет.

В дальнейшем команды демонстрировали зрелищный хоккей на радость любителям ледовых баталий. В заключительные минуты третьего периода "Юность" постаралась запереть соперников на их половине площадки, но до конца основного времени матча счет не изменился. В овертайме победу "Локомотиву" принес точный бросок Максима Мельникова.

В параллельном с противоборством на "Чижовка-Арене" матче солигорский "Шахтер" не испытал трудностей в поединке с ХК "Могилев" - 4:0 (3:0, 0:0, 1:0).