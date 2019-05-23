Хоккеисты "Юности" узнали соперников в Лиге чемпионов

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" по результатам жеребьевки узнали соперников в Лиге чемпионов в сезоне-2019/2020, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Чемпионы Беларуси выступят в группе D вместе с соперниками из "Пеликанс Лахти" (Финляндия), "Лозанны" (Швейцария) и чешского "Оцеларжи Тршинец".

В розыгрыше хоккейной Лиги чемпионов сезона-2019/20 примут участие 32 команды, которые разделены на восемь групп по четыре в каждой. Первый раунд турнира пройдет с 29 августа по 16 октября текущего года. На групповом этапе команды проведут шесть матчей: по одной игре дома и в гостях с каждым из представителей своей группы. Команды, занявшие первое и второе места на предварительном раунде, получат путевки в 1/8 финала плей-офф.

Ранее минская "Юность" выступала в этом клубном турнире в сезоне-2016/2017 и сезоне-2018/2019.-0-