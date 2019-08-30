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30 августа 2019, 21:52

Хоккеисты "Юности" в овертайме вырвали победу у "Лозанны" в первом матче группового этапа Лиги чемпионов

Фото официального сайта турнира
Фото официального сайта турнира

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси минская "Юность" с победы стартовала в групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечные Михаила Захарова в первом туре предварительной группы D на льду "Чижовка-Арены" в овертайме одолели швейцарскую "Лозанну" - 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0).

Судьба поединка решалась в дополнительной пятиминутке. На третьей минуте овертайма решающую шайбу в ворота гостей забросил опытный защитник минчан Андрей Антонов.

После встречи с "Лозанной" белорусский чемпион 1 сентября примет в Минске чешский "Оцеларжи" (Тршинец), который сегодня в финском Лахти проиграл местному клубу "Пеликанс" с белорусским защитником Павлом Воробьем в составе со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

В Лиге чемпионов 2019/2020 принимают участие 32 клуба, которые разделены на восемь групп по четыре команды в каждой. Первый раунд завершится в октябре, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета. Решающий поединок ЛЧ состоится в феврале 2020 года.

В прошлом сезоне победителем турнира стала шведская "Фрелунда", для которой это третий трофей. Кроме нее триумфатором Лиги чемпионов становился еще один шведский клуб - "Лулео", а также финский "Ювяскюля".-0-

Фото официального сайта турнира

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