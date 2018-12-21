Хоккеисты "Юности" в серии буллитов проиграли "Гомелю" в экстралиге

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Юности" в серии буллитов уступили на выезде "Гомелю" со счетом 3:4 в чемпионате Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как отметили в пресс-службе федерации хоккея, подопечным Олега Хмыля в текущем сезоне с восьмой попытки удалось обыграть минский клуб. Гомельчане в основное время встречи вели 3:2, и лишь на 59-й минуте нападающий "Юности" Михаил Стефанович отличился точным броском - 3:3. В серии буллитов победу хозяевам площадки принес Николай Сусло - 4:3.

Действующий чемпион "Неман" в родных стенах уступил "Динамо-Молодечно". Клуб из минского региона после неожиданного поражения от "Лиды" смог реабилитироваться перед болельщиками, победив в Гродно со счетом 4:1.

Солигорский "Шахтер" в овертайме сломил сопротивление жлобинского "Металлурга" - 3:2, а хоккеисты "Лиды" также в дополнительное время обыграли молодежную сборную Беларуси - 5:4.

Турнирное положение: "Юность-Минск" - 83 очка (33 матча), "Шахтер" - 72 (33), "Неман" - 65 (31), "Динамо-Молодечно" - 59 (36), "Гомель" - 46 (32), "Лида" - 30 (33), "Металлург-Жлобин" - 27 (32), Беларусь U-20 - 11 (32).

Очередные матчи в дивизионе А экстралиги состоятся 22 декабря: "Юность" - "Шахтер", "Гомель" - "Металлург", "Неман" - "Лида". Лучшим бомбардиром экстралиги в дивизионе А является форвард "Юности" Михаил Стефанович - 39 (24+15) баллов.-0-