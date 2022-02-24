Хоккеисты "Юности" выиграли регулярный чемпионат белорусской экстралиги

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минской "Юности" стали победителями регулярного чемпионата белорусской экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четверг действующие чемпионы страны в гостях обыграли главного преследователя - жлобинский "Металлург" со счетом 3:0. Таким образом, за один матч до конца "регулярки" отрыв минчан от "волков" увеличился до 5 очков, что гарантирует "Юности" первый посев в грядущем розыгрыше Кубка Президента. Столичный клуб выигрывает регулярный чемпионат четвертый сезон кряду.

Кроме того, сегодня стали известны две пары первого раунда плей-офф, стартующего 8 марта. "Гомель", занявший 3-е место в турнирной таблице экстралиги, в четвертьфинале сразится с гродненским "Неманом", который стал 6-м.

Также в первом раунде между собой сыграют "Шахтер" и "Витебск", идущие на 4-м и 5-м местах соответственно. Какая из этих команд получит преимущество домашней площадки, станет известно после заключительного тура, который пройдет в субботу.-0-